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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Азербайджан вынужден сесть за стол переговоров

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Азербайджан вынужден сесть за стол переговоров

“На встрече глав России, Армении и Азербайджана, состоявшейся в Москве по инициативе Владимира Путина  11 января, был озвучен ряд важных заявлений, которые еще более завуалировали суть последней Арцахской войны и последовавшие за ней реалии.  В своем вступительном слове Путин подчеркнул, что широкомасштабные боевые действия привели к многочисленным жертвам, обострили тяжелую ситуацию в регионе и увеличили риск распространения терроризма. Фактически, президент РФ прямым текстом подтвердил, что в Арцахе воевали наемные террористы из Сирии и Ливии, и сделал это в присутствии Алиева, глядя ему в глаза. Другим важным посланием президента РФ было подчеркнуто, что всеми миротворческими операциями РФ следовала принципам Минской группы ОБСЕ”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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