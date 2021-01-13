Газета “Айастани Анрапетутюн”: Военные успехи за счет снижения суверенитета

“Азербайджан на пути сокращения своего суверенитета. Создание военных баз Турции в рамках логики такого развития событий. В беседе с газетой “Айастани Анрапетутюн” научный руководитель Института востоковедения академик Рубен Сафрастян отметил, что создание турецких военных баз в Азербайджане - вопрос времени. “Это будет сделано не сразу, чтобы не раздражать российскую сторону. Однако в ближайшее время они приступят к строительству этих военных баз, и не исключено, что еще одна будет построена на берегу Каспийского моря”.

О возможности нормализации отношений Армения-Турция и Армения-Азербайджан несколько дней назад на пресс-конференции после встречи с португальским коллегой в Лиссабоне говорил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, коснувшись содействия, оказанного Баку во время Арцахской войны, трехстороннего заявления и послевоенных развитий.

Отвечая на наш вопрос о том, готова ли Турция нормализовать отношения без предусловий, и есть ли вероятность того, что эти предусловия будут удовлетворены, тюрколог отметил, что Чавушоглу в своей речи о предусловиях ничего не говорил, следовательно, можно предположить, что они от них не отказываются, и считают, что Армения примет те предусловия, которые Турция уже 15 лет предлагает нам в обмен на нормализацию отношений”.

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