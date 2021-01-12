Иран представил самый крупный в истории своих ВМС боевой корабль

Иран во вторник представил два новых боевых корабля, в том числе крупнейший в истории своих ВМС - вертолетоносец "Макран". Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу иранских ВМС.

"Макран" (название местности на востоке Ирана) представляет собой передовую плавучую базу, спроектированную для обеспечения действий ВМС в дальней морской зоне, в первую очередь - в северной части Индийского океана, в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море. Она способна нести шесть вертолетов, быстроходные катера, отряды морского спецназа.

Как передает Арменпресс со ссылкой н ТАСС, второй корабль - ракетный корвет "Зерех" ("Броня").

В среду оба корабля официально поступят на вооружение и примут участие в двухдневных ракетных учениях "Эктедар" ("Мощь") иранских ВМС в Оманском заливе. Ранее они успешно прошли ходовые испытания в ближней и дальней морской зонах. По словам командующего ВМС Ирана контр-адмирала Хосейна Ханзади, в ближайшие годы войдут в строй другие корабли этих классов.

Руководить учениями будут начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери и командующий Армией Ирана генерал-майор Абдолрахим Мусави.