В Дагестане тридцать детей попали в больницу с отравлением

Тридцать детей госпитализированы с признаками пищевого отравления в дагестанском Буйнакске во вторник, сообщает мэрия города.

"…В городскую детскую больницу Буйнакска поступило 30 детей с признаками пищевого отравления легкой и средней тяжести. У госпитализированных наблюдаются следующие симптомы – повышенная температура тела, тошнота, рвота и расстройство кишечника", – говорится в сообщении.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, самому старшему ребенку 13 лет. Причины устанавливаются, взяты анализы на предмет инфекций.

"На место выехали представители министерства здравоохранения Дагестана. Более подробную информацию администрация муниципалитета предоставит после выяснения всех обстоятельств случившегося", – уточнили в администрации Буйнакска.