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Трамп проигнорировал вопрос о своей отставке

Трамп проигнорировал вопрос о своей отставке

Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос журналистов о своей возможной отставке. Как передает Арменпресс со ссылкой на gazeta.ru, օб этом пишет Reuters.

Сообщается, что журналист спросил, рассматривает ли Трамп возможность отставки, к которой, в частности, призывают демократы в Конгрессе.

Ранее ряд конгрессменов-демократов подготовили и распространили предложение по импичменту Трампа после нападения на Капитолий в Вашингтоне.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.


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