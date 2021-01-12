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Швейцария разрешила использовать вакцину Moderna для борьбы с COVID-19

Швейцария разрешила использовать вакцину Moderna для борьбы с COVID-19

Швейцария одобрила вакцину от COVID-19 компании Moderna для проведения массовой вакцинации в стране. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в заявлении Федерального офиса общественного здравоохранения.

Препарат Moderna является уже второй вакциной, одобренной институтом Swissmedic, надзорным органом страны за рынком лекарств. Первой 19 декабря была одобрена вакцина Pfizer/BioNTech.

Как отмечается, конфедерация закупила у Moderna порядка 7,5 миллионов доз препарата, который можно использовать для лиц старше 18 лет. Первые 200 тысяч доз будут переправлены в кантоны в ближайшее время.

Всего вместе с препаратом от Pfizer/BioNTech Швейцария рассчитывает в январе получить в свое распоряжение порядка полумиллиона доз вакцин от COVID-19.


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