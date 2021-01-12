Лукашенко заявил о готовности к диалогу с оппозицией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики готовы вести диалог по любым вопросам, в том числе касающимся конституционной реформы, с оппозицией, но не с предателями.

"Мы готовы разговаривать с любыми честными людьми. В том числе с оппозицией. Но не с предателями. Мы готовы вести диалог с любой оппозицией (вы это видели и знаете) по любым вопросам, начиная от конституционных изменений и заканчивая будущим нашей Беларуси", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что власти ни перед кем на колени не встанут.

"Еще раз подчеркиваю: готовы вести в этом плане диалог с любыми силами, оппозиционными, не оппозиционными, которые будут работать на то, чтобы в стране было лучше", - заявил Лукашенко.

По его словам, нельзя построить страну и даже в Белоруссии "взять власть, основываясь на разрушении". Лукашенко уверен, что белорусы не потерпят "отката назад, разрушения". "А потом, как нам обещают, мы все это преодолеем и станем богатыми - так нигде не было и не будет. Соседние примеры говорят об обратном", - добавил глава республики.