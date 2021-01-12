Президент Республики Армения направил поздравительное послание Рубену Матевосяну

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня направил поздравительное послание Народному артисту Рубену Матевосяну по случаю его 80-летия. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в поздравительном послании говорится:

«Уважаемый господин Матевосян,

Дорогой маэстро,

Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего 80-летия.

На протяжении десятилетий благодаря вашему голосу и исполнительскому искусству армянские народные, гусанские и ашугские песни, а также произведения многих современных армянских композиторов стали известны в Армении, диаспоре и многих зарубежных странах, покорив сердца армянских и зарубежных слушателей.

Своей преданностью армянскому искусству и культуре, своим несравненным искусством, своим умением любить и поднимать Родину и Нацию Вы служили и служите примером для молодого поколения исполнителей.

Желаю Вам, дорогой Мастер, здоровья, успехов и неиссякаемой творческой энергии».