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Президент Республики Армения направил поздравительное послание Рубену Матевосяну

Президент Республики Армения направил поздравительное послание Рубену Матевосяну

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня направил поздравительное послание Народному артисту Рубену Матевосяну по случаю его 80-летия. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в поздравительном послании говорится:

«Уважаемый господин Матевосян,

Дорогой маэстро,

Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего 80-летия.

На протяжении десятилетий благодаря вашему голосу и исполнительскому искусству армянские народные, гусанские и ашугские песни, а также произведения многих современных армянских композиторов стали известны в Армении, диаспоре и многих зарубежных странах, покорив сердца армянских и зарубежных слушателей.

Своей преданностью армянскому искусству и культуре, своим несравненным искусством, своим умением любить и поднимать Родину и Нацию Вы служили и служите примером для молодого поколения исполнителей.

Желаю Вам, дорогой Мастер, здоровья, успехов и неиссякаемой творческой энергии».


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