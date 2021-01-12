Президент Республики Армения направил поздравительное послание Рубену Матевосяну
Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня направил поздравительное послание Народному артисту Рубену Матевосяну по случаю его 80-летия. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в поздравительном послании говорится:
«Уважаемый господин Матевосян,
Дорогой маэстро,
Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего 80-летия.
На протяжении десятилетий благодаря вашему голосу и исполнительскому искусству армянские народные, гусанские и ашугские песни, а также произведения многих современных армянских композиторов стали известны в Армении, диаспоре и многих зарубежных странах, покорив сердца армянских и зарубежных слушателей.
Своей преданностью армянскому искусству и культуре, своим несравненным искусством, своим умением любить и поднимать Родину и Нацию Вы служили и служите примером для молодого поколения исполнителей.
Желаю Вам, дорогой Мастер, здоровья, успехов и неиссякаемой творческой энергии».
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