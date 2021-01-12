Ушел из жизни заслуженный артист Армянской ССР Жак Енгибарян
На 86-м году жизни скончался актер Государственного театра музыкальной комедии им. Акопа Пароняна, заслуженный артист Армянской ССР Жак Енгибарян. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальная страница театра в Facebook.
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