Иран начал военно-морские ракетные учения в Оманском заливе

Иранские военно-морские силы приступили к ракетным учениям в Оманском заливе. Как передает Арменпресс, об этом сообщает информационное агентство Mehr.

По его данным, учения пройдут при поддержке других армейских подразделений и продлятся два дня.

Иран регулярно проводит военные маневры.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) ввел в эксплуатацию подземную ракетную базу на побережье Персидского залива.

Сообщение появилось на фоне обострения между США и Ираном и спекуляций в прессе о том, что уходящая администрация Дональда Трампа может нанести удар по Ирану до истечения своего срока у власти 20 января. И.о. министра обороны США Крис Миллер ранее сообщил, что США после угроз Ирана оставили в регионе авианосец "Нимиц", который планировалось вывести оттуда.

В Иране в свете годовщины гибели генерала Касема Сулеймани в начале январе 2020 года усилилась антиамериканская риторика и все чаще стали звучать предупреждения в адрес США на случай атаки. Так, согласно агентству Tasnim, советник верховного лидера Ирана генерал-майор Яхья Рахим Сафави призывал США избегать ошибок, заявляя, что иранские военные способны потопить американские авианосцы.