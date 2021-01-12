Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-01-21

ЕРЕВАН, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 12 января, курс доллара США вырос на 1.68 драмa и составил 525.44 драм. Курс евро вырос на 2.20 драмa и составил 639.04 драм. Курс российского рубля вырос на 0.06 драмa и составил 7.09 драм. Курс британского фунта вырос на 7.94 драмa и составил 714.65 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 163.76 драмa и составила 31206.12 драм. Цена серебра сократилась на 26.01 драмa и составила 422.67 драм. Цена платины сократилась на 1,561.69 драмa и составила 17163.58 драм.