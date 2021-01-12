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Азиатские индексы - 12-01-21

Азиатские индексы - 12-01-21

ТОКИО, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.09% и составил 28164.34 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.16% и составил 1857.94 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 2.18% и составил 3608.34 пункта, а HANG SENG вырос на 1.32% и составил 28276.75 пункта.


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