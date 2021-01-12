Правопреемники убитой в Гюмри шесть лет назад семьи Аветисянов требуют возобновления уголовного дела, просят финансовой поддержки для ремонта квартиры и передачи расследования в ЕСПЧ. Об этом сообщили в беседе с Арменпресс правопреемники семьи Лусине Аветисян и Анаит Коштоян.

Дочери Аветисянов считают приговор неправильным. «Я хочу возобновить дело. У меня просто нет возможности поехать в Европу и дойти до Европейского суда. Мы не уверены, находится ли дело в Европейском суде. Юристы говорят, что дело уже там. Ну пусть бумажку покажут, посмотрим, на какой стадии находится дело. Ничего не показывают», - сказала Лусине Аветисян.

Наследницы также просят благотворителей отремонтировать дом их отца. «Если бы у нас были финансовые средства, мы бы это сделали, но я не могу отремонтировать дом, в котором сама живу. У меня трое детей, я с трудом могу их содержать. Как я отремонтировать этот дом, чтобы мы могли войти в дом нашего отца, держа за руки наших детей?» - добавили наследницы .

12 января 2015 года в доме 188 на улице Мясникян в Гюмри были убиты 7 членов семьи Аветисянов. Согласно официальному обвинению, убийство совершил призывник 102-й российской военной базы, расположенной в Гюмри, Валерий Павлович Пермяков, против которого было возбуждено уголовное дело.

Валерий Пермяков, приговоренный к пожизненному заключению за убийство семьи Аветисянов, отбывает наказание в исправительной колонии № 8 Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации в режиме особого содержания.