На шведских марках изобразят Грету Тунберг

Изображение 18-летней экологической активистки Греты Тунберг появится на первых в этом году марках Швеции. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщила почтовая компания Postnord.

Рисунок для марки выполнен Хеннингом Тролльбеком. На нем Грета в желтом плаще стоит на скале на фоне голубого неба с разноцветными облаками и смотрит на ласточек.

Помимо изображения Греты, на новых марках также использованы мотивы флоры и фауны шведской природы. На трех марках будет отмечен город Гётеборг на западном побережье страны, которому в этом году исполняется 400 лет. Марки появятся в продаже 14 января 2021 года, их цена составит 12 крон ($1,4) за штуку.

Тунберг известна как неформальный лидер движения "Школьная забастовка в пользу климата", объединившего неравнодушных к проблеме глобального потепления молодых людей. Она была выдвинута на Нобелевскую премию мира 2019 и 2020 годов, а также отмечена рядом других наград. Тунберг стала обладателем звания "Человек года" по версии американского журнала Time.