Президент Китая пожелал Армену Саргсяну скорейшего выздоровления

ЕРЕВАН, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил письмо Президенту Республики Армену Саргсяну. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата президента РА.

От имени своей супруги Пен Лиюань Президент Китая пожелал Президенту Армену Саргсяну и госпоже Нуне Саргсян скорейшего выздоровления.