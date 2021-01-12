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Президент Китая пожелал Армену Саргсяну скорейшего выздоровления

Президент Китая пожелал Армену Саргсяну скорейшего выздоровления

ЕРЕВАН, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил письмо Президенту Республики Армену Саргсяну. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата президента РА.

 От имени своей супруги Пен Лиюань Президент Китая пожелал Президенту Армену Саргсяну и госпоже Нуне Саргсян скорейшего выздоровления.


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