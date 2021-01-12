СМИ: администрация Трампа представит план по ускорению темпов вакцинации населения

Администрация Дональда Трампа намерена представить план увеличения темпов вакцинации населения США, чтобы ускорить процесс формирования коллективного иммунитета. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщил портал Axios.

Согласно новым принципам, вакцинация будет доступна всем лицам старше 65 лет. Кроме того, привиться смогут взрослые из групп риска по сопутствующим заболеваниям. Обсуждается также возможность увеличения числа центров, обладающих правом прививать. В планах и изменение подхода к обеспечению вакциной: ранее в резерве держали дозу для повторной прививки, теперь администрация намерена использовать весь имеющийся запас вакцины.

Как отмечает портал, такой подход говорит об изменении стратегии касательно методов распространения вакцины и переходе от строгой системы приоритетов по степени риска к методу ускоренных темпов вакцинации. Ранее избранный президент США Джозеф Байден также говорил о том, что не поддерживает схему резерва повторных доз вакцины.

в США выявлено более 22,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 374,7 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.