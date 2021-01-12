Тейлор Свифт побила рекорд по продажам альбомов в США

Альбом "Folklore" Тейлор Свифт стал ее пятым самым продаваемым альбомом по итогам года в США. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

Десятикратная обладательница премии "Грэмми" начала 2021 с очень серьезного достижения, побив очередной рекорд. Она стала первой артисткой, которой удалось выпустить пять альбомов, которые признавались бестселлерами по итогам года.

В ушедшем году певица порадовала поклонников даже двумя пластинками – "Folklore" в конце июля и неожиданным "Evermore" в начале декабря.

В Штатах в 2020 было продано 1,276 миллиона копий ее восьмого студийного альбома "Folklore".

Ранее ее самыми продаваемыми альбомами года становились "Fearless"(2009), "1989" (2014), "Reputation" (2017) и "Lover" (2019).

Предыдущий рекорд принадлежит Адель с ее альбомами "25" (в 2016 и 2015 годах) и "21 (в 2012 и 2011 годах).