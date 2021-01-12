Bloomberg: два банка отказались работать с Трампом после беспорядков в Капитолии

Deutsche Bank и Signature Bank отказались от сотрудничества с действующим президентом США Дональдом Трампом после беспорядков, устроенных его сторонниками в здании Конгресса США. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, Deutsche Bank решил прекратить все деловые отношения с Трампом и его компанией Trump Organization. Как отмечает агентство, задолженность действующего президента США в банке составляет более $300 млн, он должен выплатить ее до 2024 года. В декабре прошлого года начальник профильного отдела банка Розмари Враблик, которая способствовала получению этих кредитов и осуществляла коммуникацию Трампа с Deutsche Bank, подала в отставку без объяснения причин,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Signature Bank после прошедших беспорядков закрыл два личных счета Трампа, на которых находилось порядка $5,3 млн. Помимо этого, банк призвал действующего главу Белого дома досрочно сложить с себя полномочия. "Мы полагаем, что отставка президента Соединенных Штатов будет правильным решением в интересах нашего народа", - приводит агентство заявление компании.