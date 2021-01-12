Более 50% американцев выступают за отстранение Трампа от должности

Большинство избирателей в США считают, что президенту США Дональду Трампу следует уйти в отставку за побуждение толпы сторонников к беспорядкам в Капитолии США, свидетельствуют результаты опроса Квиннипэкского университета.

Так, 53% опрошенных избирателей считают, что Трамп должен покинуть пост президента. В то же время, 52% выступают за отстранение его от должности,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Кроме того, 56% американцев придерживаются мнения, что Трамп несет прямую ответственность за беспорядки в здании Капитолия во время процесса утверждения результатов выборов в конгрессе.

Примерно 47% участников опроса считают штурм здания попыткой государственного переворота, в то время как 43% не согласны с этим мнением.

В то же время лишь 31% опрошенных верят, что избранный президент США Джо Байден сможет объединить страну. Как считают 56% избирателей, в стране останутся глубокие противоречия между партиями.

Опрос Квиннипэкского университета проводили в период с 7 по 10 января, в нем приняли участие 1239 человек.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Теперь демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за произошедшие беспорядки.