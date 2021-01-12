Армянские дзюдоисты примут участие в международном турнире в Тель-Авиве

ЕРЕВАН, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Представляющие Армению дзюдоисты впервые выступят в 2021 году на международном турнире в Израиле.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении. С 15 января 16 дзюдоистов проведут 14-дневный сбор в Цахкадзоре. Во время тренировок упор будет делаться на физическую подготовку. Несколько членов команды начнут год с международного турнира, который стартует 18 февраля в Тель-Авиве. Имена участников пока не известны.

Дзюдоисты получат квоты на Олимпийские игры в Токио в связи с их положением в рейтинге Международной федерации. Спортсмены, занявшие первые 25 мест, получат право участвовать в играх.