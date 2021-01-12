COVID-19. Скорость размножения инфекции в Армении снизилась, риск новой волны сохраняется

ЕРЕВАН, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. До и после праздников в Армении количество новых случаев коронавируса снизилось.

На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» заместитель генерального директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА, руководитель Национальной программы иммунизации Гаяне Саакян отметила, что коэффициент воспроизводства инфекции за последние 14 дней составил 0,84, а в предыдущем периоде был 1,43.

«Мы не должны забывать, что во время праздников были различные контакты, ожидается, что в ближайшее время у нас будет активизация. Если учитывать факт образовательных процессов, то у нас будет определенный рост, связанный с заражением», - сказала Гаяне Саакян.

По состоянию на 12 января в Армении подтверждено 162643 случая коронавируса, уровень смертности составляет 1,8%. В настоящее время проходят лечение 8 300 пациентов. Чаще всего случаи заболевания регистрируются среди лиц 55-60, 30-35 лет. В группе детей больше случаев регистрируется в возрасте от 0-5 и выше 15 лет. Гаяне Саакян отметила, что у них нет проблем с тестами.

Касательно повторного заражения специалист отметила, что даже Всемирная организация здравоохранения пока не определила, что такое повторное заражение. Вирус новый, он еще недостаточно изучен, и нет четкого определения рецидива.

«Когда мы говорим о повторном заражении, мы должны быть уверены, была ли мутация в вирусе или нет, был ли это тот же штамм при первой или второй инфекции и так далее. То есть необходимо учитывать множество факторов. Несколько месяцев назад, когда в Армении говорили о возможном случае более 300 рецидивов повторного заражения, период выздоровления и повторного заболевания считался один месяц. И мы не можем сказать, что это случай, связанный с новым штаммом или что это результат плохого лечения», - сказала Гаяне Саакян.