Первый езидский театр в Армении распахнет свои двери спектаклем «Война и любовь»

ЕРЕВАН, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. С 17 января первый театр езидской пантомимы имени Арсена Поладова, созданный в рамках инициативы «Рядом с езидами», откроет свои гостеприимные двери для любителей театра в Армении премьерой спектакля «Война и любовь».

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» автор сценария спектакля, основательница инициативы "Рядом с езидами" Грета Алексанян сообщила, что театр будет арендовать здание театра Мачаненца Эчмиадзина, которое находится на улице Шаумяна 51.

«Мы планировали поставить национальную легенду. Мы даже работали в этом направлении, но началась война, в которой участвовали езиды. Исходя из этого обстоятельства, мы решили показать любовь и борьбу во время войны, подчеркнуть важность езидских воинов в жизни государства, их любовь к Родине, Армении», - сказала Алексанян, добавив, что спектакль посвящен бессмертной памяти езидов, погибших во Второй Арцахской войне.

Актеры в спектакле не профессионалы, но они объединили свой актерский опыт курсами, на которых они оттачивают свое актерское мастерство. "Вроде получается, потому что они работают очень воодушевленно. Сформирована очень хорошая команда, и мне важно работать с езидами: они немного стеснены по характеру, но уже чувствуют себя очень свободно на сцене. Считаю необходимым сообщить, что один из актеров участвовал в войне, в которой потерял брата, но собирается выйти на сцену и сыграть. На сцене его настоящие чувства», - сказала Грета Алексанян и подчеркнула, что постановщиком спектакля является художественный руководитель театра «Мачаненц» Геворг Инца Бабаханян, с которым она в ближайшее время будет сотрудничать, так как последний хорошо знаком с национальными особенностями езидов.

Как и «Война и любовь», предстоящие спектакли театра будут на езидском языке. Чтобы привлечь армянских зрителей в театр, им будут розданы листовки, в которых содержание спектакля будет представлено на армянском языке. «На наших репетициях присутствовали и армянские театралы, которые признались, что не понимают языка, но были тронуты», - подчеркнул Алексанян.

Касаясь названия театра в честь Арсена Поладова, Грета Алексанян подчеркнула, что езидская пантомима - явление, высшая ценность как для езидов, так и для армянского народа. Грета Алексанян надеется, что и в будущем Ереванский государственный театр пантомимы будет по праву носить имя мастера, человека, который стоял у истоков создания театра.

Анжела Амбарцумян