Суд в Иордании приговорил к смерти террориста, атаковавшего туристов в 2019 году

Суд государственной безопасности Иордании приговорил во вторник к смертной казни экстремиста, напавшего на группу иностранных туристов в городе Джараш в 2019 году. Об этом сообщила иорданская газета Al Ra'i.

Кроме того, суд приговорил второго обвиняемого по данному делу к пожизненному заключению, а еще одного причастного к теракту в Джараше - к семи годам тюрьмы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В ноябре 2019 года вооруженный ножом человек атаковал группу иностранцев и гида-переводчика во время экскурсии по римским развалинам в Джараше. Были также ранены подоспевший на помощь сотрудник полиции и еще несколько человек. Число пострадавших в общей сложности составило восемь.