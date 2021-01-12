Илон Маск потерял первое место в рейтинге Forbes

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск покинул первое место рейтинга богатейших людей планеты журнала Forbes, при этом сохранив свое лидерство в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемом агентством Блумберг, следует из данных рейтингов.

По данным Forbes Real-Time, состояние Маска составляет 176,2 миллиарда долларов, снизившись за день на 13,5 миллиарда, что позволяет ему занять второе место в рейтинге. На первое место вернулся основатель Amazon Джефф Безос, чей капитал составляет 182,1 миллиарда долларов.

Днем ранее основные американские фондовые индексы снизились, при этом акции Tesla подешевели сразу на 7,8%, до 811,19 доллара,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В то же время по версии BBI богатство Маска составляет 194 миллиарда долларов (снижение за день на 15,6 миллиарда), а состояние Безоса - 183 миллиарда (снижение на 3,65 миллиарда), бизнесмены заняли в рейтинге первое и второе места соответственно. Таким образом, Маск продолжает сохранять лидерство в списке богатейших людей планеты по версии агентства Блумберг.

На третьей строчке рейтинга Forbes находится президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (154,6 миллиарда долларов), четвертое место занял основатель Microsoft Билл Гейтс (121,4 миллиарда). Пятая строчка досталась основателю Facebook Марку Цукербергу с состоянием в 94 миллиарда долларов.