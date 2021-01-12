Азербайджан открыто политизирует вопрос военнопленных: Арман Татоян
14:22, 12 Январь, 2021
ЕРЕВАН, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Защитник прав человека Арман Татоян считает недопустимым политизацию гуманитарных вопросов, связанных с защитой прав человека в послевоенный период, поскольку это грубое нарушение. Как сообщает «Арменпресс», об этом Татоян сказал на пресс-конференции 12 января.
«Азербайджан открыто политизирует вопрос пленных. Согласно международным требованиям, военнопленные или гражданские заключенные должны быть освобождены сразу после прекращения боевых действий и вернуться в свои страны. Против них запрещено возбуждать уголовное дело, задержание считается наказанием - это тоже запрещено. Более того, искусственное откладывание этих вопросов также запрещено: это, по сути, военное преступление», - сказал Татоян.
Защитник прав человека добавил, что все это закреплено в международных конвенциях, требования которых распространяются и на Азербайджан.
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