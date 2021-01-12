Заместитель министра финансов уверяет, что проблем с выплатой заработной платы, пенсий и пособий нет

ЕРЕВАН, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. В государственной системе Армении после войны нет проблем с выплатой заработной платы, пенсий и пособий. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил замминистра финансов РА Арман Погосян в беседе с журналистами в Национальном Собрании.

Касаясь вопроса о том, был ли кризис в распределении пенсий и пособий после войны, и были ли туда направлены пожертвованные Всеармянским фондом «Айастан» правительству деньги, был ли финансовый кризис, Погосян сказал: «Министерство финансов сообщило, что управление этими средствами осуществляется в рамках приоритетов совместного бюджетного процесса».

Он напомнил, что была официальная публикация Минфина о пожертвованных средствах, были комментарии и разъяснения министра по этому поводу. Однако этим они не ограничатся, в ближайшее время выйдет подробный отчет об исполнении бюджета, где можно будет увидеть ответы на все возможные вопросы.

На вопрос, есть ли в государственной системе проблемы с выплатой заработной платы, пенсий и пособий, замминистра ответил: «Нет, у нас их нет».

Говоря о сборе налогов, Погосян сказал, что год завершился довольно высокой и весьма внушительной налоговой дисциплиной, в соответствии с созданной экономической ситуацией, с довольно хорошим уровнем сбора.

«С одной стороны, это результат налоговой дисциплины, с другой стороны, налогового администрирования, трезвой оценки ситуации в стране в целом и соответствующей выработки поведения. Что касается проблем, которые приводят к нашей финансовой ликвидности, то в Армении таких проблем нет. Бюджетный процесс обслуживается в нормальном режиме», - заверил замминистра.