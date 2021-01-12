Бывший депутат ПАСЕ приговорен к 4 годам лишения свободы за получение взяток от Азербайджана

ЕРЕВАН, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Итальянский депутат Лука Волонте, оказавшийся в центре коррупционного скандала в Совете Европы, был приговорен к 4 годам лишения свободы за получение взяток от Азербайджана. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает La Repubblica, отмечая, что такое решение принял миланский суд.

Полиция и прокуратура Милана в феврале 2016 года возбудили уголовное дело против Луки Волонте, бывшего члена Христианско-демократической партии и бывшего председателя фракции Европейской народной партии в ПАСЕ. Волонте обвинялся в получении в 2012-2013 годах взяток в размере 2,4 миллиона евро от Азербайджана. Вместо этого официальный Баку использовал его в парламенте Италии и в ПАСЕ. Деньги ему перечислял глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Сулейманов, а координацию осуществляла лоббистская азербайджанская организация, базирующаяся в Брюсселе.

Уголовное дело против Волонте официально состояло из двух глав: взяточничества и отмывания денег.