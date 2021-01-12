Российских дипломатов пригласили на инаугурацию Байдена

США направили российской стороне приглашение на инаугурацию избранного президента Джозефа Байдена 20 января, сообщили в посольстве России в Вашингтоне.

"Мы получили приглашение. Планируется, что посол РФ в США Анатолий Антонов примет участие", - сообщил представитель дипмиссии.

В связи с предстоящей инаугурацией действующий президент Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в округе Колумбия с 11 по 24 января. Он распорядился, чтобы федеральная помощь была направлена вдобавок к усилиям округа по реагированию на чрезвычайные обстоятельства, связанные передачей власти в стране.

Трамп не признает поражение на выборах, но пообещал обеспечить мирный трансфер властных полномочий. Он также предупредил, что сам на инаугурацию не придет,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Конгресс окончательно утвердил победу Байдена вечером 6 января. Перед этим Капитолий штурмовали сторонники Трампа, протестовавшие против его поражения на выборах. После штурма руководитель управления Национальной гвардии при Минобороны США Дениэл Хокансон сообщил журналистам, что в день инаугурации 20 января в Вашингтон будут стянуты 15 000 нацгвардейцев.

В ФБР ожидают вооруженных протестов сторонников Трампа в дни перед инаугурацией во всех 50 штатах.