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Европейский регулятор получил заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca

Европейский регулятор получил заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca

Европейское агентство по лекарственным препаратам получило заявку на временную регистрацию вакцины, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении регулятора,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Оценка вакцины будет проведена по ускоренной процедуре, - отметили в ведомстве. - Заключение по вопросу временной регистрации может быть выдано 29 января при условии, что данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины внушают достаточное доверие и представлены в полном объеме".


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