Не решен ряд проблем относительно участков дороги, находящихся под контролем Азербайджана: Омбудсмен

ЕРЕВАН, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Не решен ряд проблем на подконтрольных Азербайджану участках дорог. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил на пресс-конференции 12 января Защитник прав человека Арман Татоян.

«Различные участки дороги находятся под контролем Азербайджана, установлены азербайджанские флаги и знаки. Кроме того, 21 км из 68 км участка дороги Горис-Воротан, Шурнух-Капан находятся под контролем Азербайджана. Азербайджанские солдаты ставят плакаты с открытой провокацией. Кроме того, как сообщают жители, они могут появиться на этой дороге с оружием. Они могут стоять на этой дороге и проводить мониторинг. Это дороги, соединяющие наши мирные поселения. Это связано с применением разграничения механическим способом», - подчеркнул Татоян.

Защитник прав человека напомнил, что гражданам РА рекомендуется проезжать в этих местах очень быстро, не останавливаться, так как азербайджанская сторона сочтет это провокацией.

Защитник прав человека ставит вопрос, какие меры будут приняты в случае дорожно-транспортного происшествия на этом участке дороги. «Если, например, эта авария произойдет не только между армянскими автомобилями, но также, например, между армянскими автомобилями и азербайджанскими автомобилями. Что произойдет, если машина сломается на этих участках, и ее придется остановить и отремонтировать? Если на этих территориях имеют место нарушения правил дорожного движения, преступления и т.д., если мы рассматриваем это на территории Азербайджана, то что? Значит, что следственный орган Азербайджана должен проводить следственные действия в отношении гражданина Армении? Эти вопросы вообще не решены», - подчеркнул Татоян.