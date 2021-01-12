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США включили Кубу в список стран-спонсоров терроризма

США включили Кубу в список стран-спонсоров терроризма

Госдепартамент США включил Кубу в список стран-спонсоров терроризма, следует из заявления главы американского внешнеполитического ведомства Майка Помпео.

"Государственный департамент включил Кубу в список стран-спонсоров терроризма за неоднократную поддержку международного терроризма и предоставление террористам убежища", - говорится в заявлении.

Помпео подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа "с самого начала была сосредоточена на отказе режиму в ресурсах, которые он использует для угнетения своего народа, и на противодействии его злонамеренному вмешательству в Венесуэлу",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Этими действиями мы вновь привлечем к ответственности власти Кубы и дадим четкий сигнал: режим должен прекратить поддерживать международный терроризм и подрывать правосудие США", - добавил госсекретарь.


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