Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса до 1 февраля 2021 года включительно. Об этом сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

По данным Всемирной организации здравоохранения, распространение отличающегося высокой заразностью штамма коронавируса, обнаруженного первоначально в Великобритании, зафиксировали более чем в 40 странах. В России новый штамм выявили в конце 2020 года. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что российские тест-системы на определение коронавируса выявляют также и новый штамм,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок 14 декабря 2020 года сообщил, что ученые страны выявили новый штамм коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что летальность мутировавшего вируса может быть выше.