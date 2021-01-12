В США коронавирусом заразились гориллы

В зоопарке в Сан-Диего несколько горилл заразились коронавирусом. АР отмечает, что это первый известный случай заражения таких приматов COVID-19 в США, а, возможно, и во всем мире.

Две гориллы из восьми, живущих вместе в этом парке, начали кашлять, говорится в пресс-релизе парка. Образцы их помета взяли на анализ, и в них нашли коронавирус SARS-CoV-2. Сколько в точности горилл заразилось, неясно. Их продолжают содержать вместе под наблюдением<сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU>

Предполагается, что они заразились от сотрудника парка. У него подтвердился COVID-19, но болезнь протекала бессимптомно, и с гориллами он работал только в маске.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подтвердил на пресс-конференции в минувший понедельник, что как минимум у двух горилл выявлено заражение, а всего симптомы респираторного заболевания проявились у трех животных.

Если не считать небольших запоров и кашля, гориллы чувствуют себя хорошо и не отказываются от пищи и воды, заявила через пресс-службу гендиректор парка Лиза Петерсон. По ее словам, в зоопарке надеются, что обезьяны полностью выздоровеют.