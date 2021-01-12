Овик Айрапетян продолжает лидировать в турнирной таблице Мемориала Маргаряна

ЕРЕВАН, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. В Академии шахмат Армении продолжается 11-й турнир памяти Андраника Маргаряна, в рамках которого проводится 9 турниров.

Как сообщает «Арменпресс», состоялся 3-й тур главного регионального турнира, в котором единоличный лидер турнира, гроссмейстер, представляющий Арцах, гроссмейстер Овик Айрапетян одержал третью победу. Победы в туре отметили Анна Саркисян, Рудик Макарян и Леон Бабуджян. Единственная ничья зафиксирована в игре Дениса Лазавика и Сергея Лобанова. Овик Айрапетян продолжает оставаться лидером турнирной таблицы. Игры 2-го тура проходили в турнирах, проводимых в возрастных группах 8, 10, 12, 14, 18 лет.