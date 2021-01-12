На границе России с Монголией произошло сильное землетрясение

Землетрясение силой 8,7 балла произошло на границе России и Монголии, сообщает управление МЧС по Иркутской области.

Подземные толчки были зафиксированы в 00.32 по московскому времени. Эпицентр располагался в Монголии в 34 километрах от населенного пункта Турт.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценивает магнитуду землетрясения в 6,5. По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 277 километрах к юго-западу от Ангарска. Очаг залегал на глубине десяти километров. При этом Геологическая служба США (USGS) сообщает о магнитуде в 6,8.

По данным МЧС, в Иркутской области ощущались подземные толчки силой четыре-пять баллов, а также четыре афтершока. В самом Иркутске зафиксированы толчки интенсивностью до пяти баллов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Информация о возможных жертвах и разрушениях в регионе не поступала. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в Instagram , что власти осматривают дома и социальные объекты, во вторник планируется заседание региональной комиссии по ЧС. В самом Иркутске, по данным местных властей, разрушений нет, все объекты работают в штатном режиме.

Афтершоки силой до трех баллов ощущались и в Красноярском крае. Местные жители пишут в соцсетях о том, что у них качались люстры, ходили кровати, а у кого-то перед толчками выли собаки. В мэрии Красноярска сообщили, что пострадавших и разрушений после землетрясения нет.

Незначительные толчки также почувствовали жители Тувы и Бурятии.