В результате войны Арцах потерял гидроэлектростанции общей мощностью 112,5 мегаватт
ЕРЕВАН, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Из-за войны, развязанной Азербайджаном, Республика Арцах потеряла гидроэлектростанции общей мощностью 112,5 мегаватт.
Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил заместитель министра территориального управления и инфраструктуры РА Акоп Варданян на заседании постоянной комиссии по региональной и евразийской интеграции НС.
«До войны в Республике Арцах были ГЭС мощностью 187,5 мегаватт, в результате войны остались ГЭС мощностью 75 мегаватт, а потери составили 112,5 мегаватт. В их число входят Сарсангская ГЭС мощностью 50 мегаватт, 4 ГЭС мощностью 12-13 мегаватт и одна ГЭС мощностью 12 мегаватт», - сказал Варданян.
Замминистра отметил, что в 2021 г., согласно первоначальному энергобалансу было предусмотрено, что Армения будет импортировать 330 млн кВт/ч электроэнергии из Республики Арцах, но после известных событий эта энергия будет заменена электроэнергией, произведенной за счет внутренних ресурсов Армении, которая будет дороже, чем электроэнергия, импортируемая из Арцаха.
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