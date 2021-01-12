В результате войны Арцах потерял гидроэлектростанции общей мощностью 112,5 мегаватт

ЕРЕВАН, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Из-за войны, развязанной Азербайджаном, Республика Арцах потеряла гидроэлектростанции общей мощностью 112,5 мегаватт.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил заместитель министра территориального управления и инфраструктуры РА Акоп Варданян на заседании постоянной комиссии по региональной и евразийской интеграции НС.

«До войны в Республике Арцах были ГЭС мощностью 187,5 мегаватт, в результате войны остались ГЭС мощностью 75 мегаватт, а потери составили 112,5 мегаватт. В их число входят Сарсангская ГЭС мощностью 50 мегаватт, 4 ГЭС мощностью 12-13 мегаватт и одна ГЭС мощностью 12 мегаватт», - сказал Варданян.

Замминистра отметил, что в 2021 г., согласно первоначальному энергобалансу было предусмотрено, что Армения будет импортировать 330 млн кВт/ч электроэнергии из Республики Арцах, но после известных событий эта энергия будет заменена электроэнергией, произведенной за счет внутренних ресурсов Армении, которая будет дороже, чем электроэнергия, импортируемая из Арцаха.