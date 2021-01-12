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В общинах Арцаха Хнацах, Айгестан, Ннг будут обезврежены неразорвавшиеся боеприпасы

В общинах Арцаха Хнацах, Айгестан, Ннг будут обезврежены неразорвавшиеся боеприпасы

СТЕПАНАКЕРТ, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. В общинах Хнацах и Айгестан Аскеранского района Арцаха, а также в общине Ннг Мартуни 12 января будут обезврежены неразорвавшиеся боеприпасы. Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

«Если вы слышите взрывы, не паникуйте: саперы работают. Для получения дополнительной информации вы можете позвонить в службу 911 Государственной службы экстренной помощи - колл-центр», - говорится в сообщении.


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