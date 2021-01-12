В Сгнахском, Джебраильском и Гадрутском районах обнаружены тела 11 погибших

СТЕПАНАКЕРТ, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Тела 10 военнослужащих были обнаружены в верхнем подрайоне Аскерана (Сгнах), в направлениях Джебраила и Гадрута, а в села Вардашат Гадрутского района - 1 гражданского жителя. Об этом в беседе с Арменпресс сообщил начальник управления информации и общественных связей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян.

«Тела погибших военнослужащих были обнаружены в местах боевых действий. Пострадавший среди гражданского населения - пожилой человек. Его тело нашли дома. Личность потерпевшего известна. Родственники узнали его. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения обстоятельств смерти гражданина. Всего в результате поисковых операций обнаружены тела 1222 военнослужащих и гражданских лиц. Сегодня три группы продолжат поиски в Гадруте и одна группа в районе Физули-Джебраил», - сказал Тадевосян, добавив, что параллельно ведутся также поиски оставшихся в живых.