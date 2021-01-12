Цены на цветные металлы - 11-01-21

ЛОНДОН, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 11 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.62% и составила 2008.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.01% и составила 7967.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 2.45% и составила 1992.00 долларов США, цена на никель снизилась на 4.20% и составила 17217.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.94% и составила 20730.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.64% и составила 2788.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 22597.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 1.39% и составила 36500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.