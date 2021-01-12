ЕРЕВАН, 12 ЯНВАРЯ, Айастани Анрапетутюн / АРМЕНПРЕСС. “Вопрос сейсмостойкости жилого фонда имеет первостепенное значение для Армении, которая находится в сейсмически активной зоне. Помимо опасности землетрясений, важность проблемы возрастает еще и тем, что срок эксплуатации основной части многоквартирных домов превышает порог в 50-60 лет. Наличие в стране факторов сейсмической активности и износа зданий делает запуск процесса повышения сейсмостойкости жилого фонда приоритетным. Последствия Спитакского землетрясения до сих пор не ликвидированы. В зоне бедствия находится большое количество аварийных построек. С другой стороны, есть много многоквартирных домов, не отвечающих стандартам безопасности. Такой масштаб проблемы предполагает наличие системных решений, а для этого необходимо оценить ситуацию и расставить приоритеты. Уполномоченным органом отрасли - Комитетом градостроительства - разработана и вынесена на общественное обсуждение «Методика оценки приоритетности повышения сейсмостойкости зданий и сооружений различной значимости»”.

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