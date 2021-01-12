ЕРЕВАН, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. “Повышение цен на газ для Армении в ближайшее время более чем реально. Хотя в 2021 году цена на поставки газа из России в Армению не изменилась и составляет 165 долларов за тысячу кубометров, но это не изменится только в первом квартале.

Почему эксперты уверены, что цены на газ снова вырастут? Опять же, потому, что в июле прошлого года тариф для крупных потребителей снова повысился. По словам экономиста Сурена Парсяна, текущий тариф на природный газ для населения (или потребителей, потребляющих до 10,0 тыс. кубометров в месяц) составляет 139 драмов за кубометр. Для расчета действующего тарифа на природный газ был взят 2020 год. Курс, утвержденный госбюджетом, составляет 480 драмов за 1 доллар. «Ежегодно из России в Армению импортируется около 2,2 миллиарда кубометров газа, за что мы платим долларами, как мы сказали, 165 долларов за 1000 кубометров. Цена на природный газ для крупных потребителей устанавливается в долларах, а обменный курс корректируется каждый месяц. А для населения тариф установлен в драмах. 0,7 миллиарда кубометров из 2,2 миллиарда кубометров газа, импортируемого из России, потребляет население. То есть 31% от общего объема импортируемого газа исчисляется в драмах по курсу, утвержденному госбюджетом на тот год. Но... После трехстороннего заявления 9 ноября драм резко обесценился на 6,6%, или 35 драмов, составив 525 драмов за 1 доллар. «Такая крупная и долгосрочная девальвация драма создает экономическую основу для того, чтобы “Газпром Армения” подала заявку на пересмотр тарифов на природный газ и для населения», - сказал Сурен Парсян.

Да, на цену природного газа влияет множество факторов. Но и предпосылки для роста цен «работают» хорошо”…

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