Российская сторона поддерживает позицию Армении по вопросу пленных: Рубен Рубинян

В ходе трехсторонней встречи лидеров Армении, России и Азербайджана в Москве 11 января армянская сторона подняла вопрос о скорейшем обмене военнопленными. Хотя достичь конкретного результата в этом отношении не удалось, этот вопрос остается важнейшим вопросом повестки дня армянской стороны. Российская сторона поддерживает позицию Армении по этому вопросу. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал председатель Постоянной комиссии НС Армении по внешним связям Рубен Рубинян.

«Сегодня в Москве было подписано заявление, согласно которому создается трехсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана для разблокировки всех экономических и транспортных связей в регионе.

Также необходимо обратить внимание на то, что в этом заявлении транспортное сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью никак не выделено. Т.е. в этом заявлении четко фиксируется повестка дня разблокировки всех региональных коммуникаций в целом, в одном контексте. Это важный дипломатический успех.

Надеюсь, это положит конец манипуляциям вокруг Сюника или Мегри на нашем политическом поле.

В ходе трехсторонней встречи армянская сторона подняла вопрос о скорейшем обмене военнопленными. Хотя сегодня не удалось добиться конкретного результата в этом направлении, этот вопрос остается важнейшим вопросом повестки дня армянской стороны. Российская сторона поддерживает позицию Армении по этому вопросу», - отметил Рубинян.