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Разыскиваемый в Бельгии иностранец обнаружен в ереванском аэропорту «Звартноц»

Разыскиваемый в Бельгии иностранец обнаружен в ереванском аэропорту «Звартноц»

В результате оперативно-розыскных мер, проведенных сотрудниками уголовного розыска Линейного отдела Полиции Армении в аэропорту «Звартноц», 10 января после регистрации пассажиров рейса Ереван-Дубай, в отдел Полиции был доставлен Гурдев Д., который с 9 сентября 2020 года разыскивался правоохранителями Королевства Бельгия по обвинению в организации незаконной миграции.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, мера пресечения ‒ заключение под стражу.

О поимке Гурдева Д. поставлены в известность НЦБ Интерпола в Армении и прокуратура.

Примечание: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Армении порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.


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