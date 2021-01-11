Разыскиваемый в Бельгии иностранец обнаружен в ереванском аэропорту «Звартноц»

В результате оперативно-розыскных мер, проведенных сотрудниками уголовного розыска Линейного отдела Полиции Армении в аэропорту «Звартноц», 10 января после регистрации пассажиров рейса Ереван-Дубай, в отдел Полиции был доставлен Гурдев Д., который с 9 сентября 2020 года разыскивался правоохранителями Королевства Бельгия по обвинению в организации незаконной миграции.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, мера пресечения ‒ заключение под стражу.

О поимке Гурдева Д. поставлены в известность НЦБ Интерпола в Армении и прокуратура.

Примечание: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Армении порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.