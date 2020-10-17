Предстоящие на 12 января мероприятия
21:06, Январь 11, 2021
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Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 21:06 Предстоящие на 12 января мероприятия
- 20:52 Стартовала встреча Пашинян-Путин: ДОПОЛНЕНО
- 20:19 Арман Саркисян назначен заместителем министра обороны Республики Армения
- 20:15 Будет создана рабочая группа по строительству экономических связей в регионе: президент РФ
- 20:05 Текст совместного заявления по итогам встречи Пашиняна, Путина и Алиева
- 19:48 Реализация достигнутых договоренностей может изменить экономический облик региона: Пашинян
- 19:20 В связи с Нагорным Карабахом остаются еще неурегулированные вопросы: Пашинян
- 19:07 Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о развитии Карабаха
- 18:56 Переговоры Пашиняна, Путина и Алиева и завершились
- 18:52 Во Франции закрыли школу, ученик которой угрожал убить учителей
- 18:41 Карантин в Армении продлен до 11 июля
- 18:00 Родители погибших и пропавших без вести военнослужащих приглашены в СК Армении
- 17:56 Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала вакцину "Спутник V"
- 17:53 Предстоящие на 12 января мероприятия
- 17:51 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-01-21
- 17:46 Азиатские индексы выросли - 11-01-21
- 17:35 Алена Симоняна прооперировали: операция прошла успешно
- 17:16 В Турции заявили, что С-400 готовы к вводу в эксплуатацию
- 17:11 Помпео подтвердил намерение США объявить хуситов террористами
- 17:09 Памятная монета «Комитас-150» заняла 3-е место в номинации «Монета года» на международном конкурсе
- 16:53 Холодный воздух, проникший в Араратскую долину и в Ереван, чуть рассеется: подробности от Суреняна
- 16:44 “Евровидение-2021” состоится вне зависимости от пандемии COVID-19
- 16:31 СМИ: Конте может подать в отставку, но сохранить пост, чтобы не допустить кризиса
- 16:20 Для перемещенных арцахцев будет отремонтировано около 700 домов
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