Стартовала встреча Пашинян-Путин: ДОПОЛНЕНО

Проходит встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян.

Премьер-министр Никол Пашинян находится с рабочим визитом в Москве. 11 января состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, по итогам которой было принято совместное заявление.

«Я очень рад, что в итоге этих переговоров у нас есть хоть какой-то результат, и он немаловажный. Выполнение наших договоренностей может серьезно изменить экономический облик нашего региона и увеличить инвестиционную привлекательность», - сказал Никол Пашинян на встрече с Владимиром Путиным.