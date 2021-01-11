Время в Ереване: 11:07:36,   11 Январь

Реализация достигнутых договоренностей может изменить экономический облик региона: Пашинян

Реализация достигнутых договоренностей может изменить экономический облик региона: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул важность совместного заявления о развитии региональной ситуации, принятого 11 января по итогам встречи с лидерами России и Азербайджана в Москве. Как сообщает Арменпресс, на брифинге по итогам встречи с президентами России и Азербайджана премьер-министр Армении отметил, что реализация достигнутых в рамках этого заявления договоренностей может изменить экономический облик региона. По его словам, новая экономическая ситуация может привести к более надежным гарантиям безопасности.

«Мы готовы конструктивно работать в этом направлении. Думаю, что невозможно решить все вопросы за одну встречу, надеюсь, мы будем дальше продвигаться. В настоящее время основным вопросом остается гуманитарный вопрос, в частности, обмен пленными, который предусмотрен в нашем совместном заявлении от 9 ноября», - сказал Никол Пашинян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации