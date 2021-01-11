Во Франции закрыли школу, ученик которой угрожал убить учителей

Власти временно закрыли лицей во французском департаменте Пюи-де-Дом, ученик которого, как подозревается, угрожал изнасиловать и убить преподавателей. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Послания отправлялись по каналам "виртуальной среды обучения". Сначала они носили порнографический характер, но во время выходных их автор перешел от оскорблений к угрозам "изнасилования и смерти". Последнее письмо, кроме того, содержало фотографию исламистского экстремиста.

Расследованием инцидента занимается полиция города Клермон-Ферран – административного центра департамента в центральной части Франции. В понедельник утром в его рамках был задержан 15-летний лицеист.

Как отмечается, следствие не считает, что угрозы имели террористическую подоплеку.