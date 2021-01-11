Родители погибших и пропавших без вести военнослужащих приглашены в СК Армении

Родители погибших в ходе 44-дневной войны в Арцахе и пропавших без вести военнослужащих были приглашены в Следственный комитет Армении для проведения необходимых следственных действий. Об этом сообщила в беседе с Арменпресс начальник управления информации и общественных связей Следственного комитета Армении Римма Еганян.