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Родители погибших и пропавших без вести военнослужащих приглашены в СК Армении

Родители погибших и пропавших без вести военнослужащих приглашены в СК Армении

Родители погибших в ходе 44-дневной войны в Арцахе и пропавших без вести военнослужащих были приглашены в Следственный комитет Армении для проведения необходимых следственных действий. Об этом сообщила в беседе с Арменпресс начальник управления информации и общественных связей Следственного комитета Армении Римма Еганян.


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