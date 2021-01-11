Время в Ереване: 11:07:36,   11 Январь

Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", первая партия вакцины поступит в страну в течение месяца, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Государства Палестина. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства", - сообщил фонд.

По аналогичной процедуре вакцина "Спутник V" ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии и Алжире.

Поставки "Спутник V" в Палестину намечены на первый квартал этого года. Первая партия вакцины поступит в страну в течение месяца. Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Высокие качество и эффективность вакцины "Спутник V" вызывают растущий интерес к ней со стороны все большего числа стран. Это приводит к расширению географии ее регистрации, поставок и производства. Мы рады, что следом за Европой, Азией, Латинской Америкой и Африкой "Спутник V" будет представлен и на Ближнем Востоке. Это позволит дополнительно объединить усилия для скорейшей совместной победы над коронавирусной инфекцией за счет обеспечения доступа к эффективной и безопасной вакцине большему количеству государств и их жителей", - прокомментировал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации