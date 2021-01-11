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Азиатские индексы выросли - 11-01-21

Азиатские индексы выросли - 11-01-21

ТОКИО, 11 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 28139.03 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1854.94 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.08% и составил 3531.50 пункта, а HANG SENG вырос на 0.11% и составил 27908.22 пункта.


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